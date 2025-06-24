Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 23 на 24 июня

Сегодня, в ночь с 23 на 24 июня, завершился девятый игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Атлетико» — «Ботафого» — 1:0. «Сиэтл Саундерс» — «Пари Сен-Жермен» — 0:2. «Интер Майами» — «Палмейрас» — 2:2. «Порту» — «Аль-Ахли» — 4:4.

Также сегодня стали известны две первые пары участников 1/8 финала. Между собой сыграют «Интер Майами» и «ПСЖ», а также «Ботафого» и «Палмейрас».

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

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