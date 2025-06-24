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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты на 24 июня 2025, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 23 на 24 июня
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 июня, завершился девятый игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

  1. «Атлетико» — «Ботафого» — 1:0.
  2. «Сиэтл Саундерс» — «Пари Сен-Жермен» — 0:2.
  3. «Интер Майами» — «Палмейрас» — 2:2.
  4. «Порту» — «Аль-Ахли» — 4:4.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Гризманн – 87'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35'     0:2 Хакими – 67'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
4 : 4
Аль-Ахли
Каир, Египет
0:1 Абу Али – 15'     1:1 Мора – 23'     1:2 Абу Али – 45+2'     2:2 Гомес – 50'     2:3 Абу Али – 51'     3:3 Занузи – 53'     3:4 Бен Ромдане – 64'     4:4 Пепе – 89'    

Также сегодня стали известны две первые пары участников 1/8 финала. Между собой сыграют «Интер Майами» и «ПСЖ», а также «Ботафого» и «Палмейрас».

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

Календарь КЧМ-2025
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