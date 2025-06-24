Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 24 июня

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 24 июня
Комментарии

24 июня и в ночь на 25 июня мск пройдут четыре матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 24 на 25 июня (время московское):

22:00. «Бенфика» — «Бавария»;
22:00. «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»;
4:00. «Лос-Анджелес» — «Фламенго»;
4:00. «Эсперанс» — «Челси».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
Материалы по теме
«Интер» Месси упустил первое место в группе КЧМ. Соперник отыграл два гола за восемь минут
«Интер» Месси упустил первое место в группе КЧМ. Соперник отыграл два гола за восемь минут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android