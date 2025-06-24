Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 24 июня

24 июня и в ночь на 25 июня мск пройдут четыре матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 24 на 25 июня (время московское):

22:00. «Бенфика» — «Бавария»;

22:00. «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»;

4:00. «Лос-Анджелес» — «Фламенго»;

4:00. «Эсперанс» — «Челси».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.