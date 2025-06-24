«Бенфика» — «Бавария»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 июня, и в ночь на 25 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют португальская «Бенфика» и немецкая «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Команды выступают в группе C. После двух туров «Бавария» занимает первое место, имея на счету шесть очков. «Бенфика» располагается на второй строчке, в активе лиссабонцев четыре очка.