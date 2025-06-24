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Бенфика — Бавария: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Бенфика» — «Бавария»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 24 июня, и в ночь на 25 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют португальская «Бенфика» и немецкая «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Бенфика» – «Бавария» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Команды выступают в группе C. После двух туров «Бавария» занимает первое место, имея на счету шесть очков. «Бенфика» располагается на второй строчке, в активе лиссабонцев четыре очка.

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