Определилась половина участников плей-офф клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу в США стали известны восемь участников плей-офф.

Участие в 1/8 финала турнира себе обеспечили «Фламенго», «Палмейрас» и «Ботафого» из Бразилии, «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия) и «Интер Майами» (США).

Оставшиеся восемь участников плей-офф определятся позднее.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.