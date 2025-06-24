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Мудрик на фоне допинг-скандала установил загадочную аватарку в соцсети

Мудрик на фоне допинг-скандала установил загадочную аватарку в соцсети
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Украинский нападающий «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сменил аватарку в одной из популярных соцсетей, установив изображение Патрика Бейтмана из фильма «Американский психопат».

Вероятно, футболист выбрал этот образ как символ популярного в интернете типа «сигма» – это мем и термин, описывающий хладнокровного и уверенного в себе мужчину.

Фото: Соцсети Михаила Мудрика

Напомним, в конце прошлого года Мудрик угодил в допинг скандал. В его организме был обнаружен мельдоний, с тех пор украинец не принимал участия в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать в суд на нападающего в случае, если его признают виновным в употреблении допинга, с целью потребовать компенсацию за нарушение условий контракта.

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