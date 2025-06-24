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«Несколько раз звал, он отказывался». Аршавин — о возвращении Кузяева в «Зенит»

«Несколько раз звал, он отказывался». Аршавин — о возвращении Кузяева в «Зенит»
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении полузащитника Далера Кузяева в петербургский клуб.

— Кузяев — хорошее усиления для «Зенита»?
— Я несколько раз звал Далера в команду. Он несколько раз отказывался. Если он сейчас придёт в команду, то я буду рад, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

32-летний Кузяев 17 июня покинул «Гавр» в связи с истечением срока контракта. Он выступал за французскую команду с лета 2023 года. За этот период россиянин принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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