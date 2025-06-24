«Зенит» близок к закрытию сделки по покупке левого защитника из Аргентины

Левый защитник «Аршентинос Хуниорс» Роман Вега близок к переходу в «Зенит». Об этом на своей страничке в Х сообщил популярный журналист Сесар Луис Мерло.

По сведениям источника, петербуржцы выкупят 90% прав на игрока за $ 9 млн. Между клубами согласовываются последние детали сделки. Отмечается, что россияне перехватили футболиста у «Ривер Плейта».

В текущем сезоне на счету 21-летнего Романа Веги 12 игр в чемпионате Аргентины, в которых он отметился одним голом и одним результативным пасом.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 5 млн. На счету защитника несколько игр за молодежную сборную страны.

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