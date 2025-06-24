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Миодраг Божович: в Сербии на сборную России соберётся полный стадион

Миодраг Божович: в Сербии на сборную России соберётся полный стадион
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Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович поддержал идею с предоставлением сборной России стадиона в Сербии.

— На днях министр спорта Сербии Зоран Гаич предложил предоставить стадион сборной России после возвращения в официальные турниры. Поддерживаете?
— Полностью поддерживаю.

— В Белграде на матч сборной России придут зрители?
— Я думаю, полный стадион соберётся.

— Вы серьёзно?
— Да. Сербский народ любит Россию, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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