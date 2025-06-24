«Эсперанс» — «Челси»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 июня, и в ночь на 25 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют тунисский «Эсперанс» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит 25 июня в 4:00 по московскому времени.

После двух туров лидером группы является «Фламенго», у клуба шесть очков. Далее идут «Челси» и «Эсперанс» — у них по три очка. Последнее место занимает «Лос-Анджелес» — 0 очков.

Напомним, при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

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