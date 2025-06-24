Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миодраг Божович: вообще не удивлён уходом Николича из ЦСКА. Дело не в деньгах

Миодраг Божович: вообще не удивлён уходом Николича из ЦСКА. Дело не в деньгах
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Москвы» и «Динамо» Миодраг Божович высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

«Вообще не удивлён. Я точно знаю, что Николич очень-очень хотел работать в Европе и искал варианты. С АЕКом он будет играть в еврокубках. Думаю, для него это было очень важно.

Не думаю, что он погнался за деньгами. Тут чисто спортивные мотивы. 100%», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Марко Николич с ЦСКА выиграл в этом году Кубок России. Столичный клуб под его руководством занял третье место в РПЛ.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

Материалы по теме
Николич и ещё 11 самых внезапных отставок в РПЛ. Какая удивила вас больше всех?
Рейтинг
Николич и ещё 11 самых внезапных отставок в РПЛ. Какая удивила вас больше всех?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android