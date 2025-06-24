Миодраг Божович: вообще не удивлён уходом Николича из ЦСКА. Дело не в деньгах

Бывший главный тренер «Локомотива», «Москвы» и «Динамо» Миодраг Божович высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

«Вообще не удивлён. Я точно знаю, что Николич очень-очень хотел работать в Европе и искал варианты. С АЕКом он будет играть в еврокубках. Думаю, для него это было очень важно.

Не думаю, что он погнался за деньгами. Тут чисто спортивные мотивы. 100%», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Марко Николич с ЦСКА выиграл в этом году Кубок России. Столичный клуб под его руководством занял третье место в РПЛ.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России