«Атлетико» вылетел с КЧМ, Касаткина неожиданно проиграла в Истбурне. Главное к утру
Мадридский «Атлетико» по итогам группового этапа клубного чемпионата мира покинул турнир, австралийская теннисистка Дарья Касаткина неожиданно проиграла соотечественнице Лулу Сун на старте турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), «Пари Сен-Жермен» и «Интер Майами» сыграют между собой в 1/8 финала КЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Атлетико» одержал победу над «Ботафого», но вылетел с клубного чемпионата мира.
- Дарья Касаткина проиграла Лулу Сун на старте турнира WTA-250 в Истбурне.
- Определились две первые пары 1/8 финала клубного чемпионата мира.
- «Зенит» близок к закрытию сделки по покупке левого защитника из Аргентины.
- Глава UFC отреагировал на желание Топурии подраться с Махачевым.
- «ПСЖ» одолел «Сиэтл Саундерс» в матче клубного ЧМ, Кварацхелия забил победный гол.
- «Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» на КЧМ. У Суареса — гол и ассист.
- Мбаппе может сыграть против «Зальцбурга», форвард «Реала» пропустил два матча КЧМ-2025.
- Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пропустит 3-4 месяца из-за травмы — Перейро.
- В «Крыльях Советов» анонсировали уход Ивана Сергеева из клуба.
Материалы по теме
Комментарии