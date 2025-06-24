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24 июня главные новости спорта, футбол, теннис, UFC, клубный чемпионат мира

«Атлетико» вылетел с КЧМ, Касаткина неожиданно проиграла в Истбурне. Главное к утру
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Мадридский «Атлетико» по итогам группового этапа клубного чемпионата мира покинул турнир, австралийская теннисистка Дарья Касаткина неожиданно проиграла соотечественнице Лулу Сун на старте турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), «Пари Сен-Жермен» и «Интер Майами» сыграют между собой в 1/8 финала КЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Атлетико» одержал победу над «Ботафого», но вылетел с клубного чемпионата мира.
  2. Дарья Касаткина проиграла Лулу Сун на старте турнира WTA-250 в Истбурне.
  3. Определились две первые пары 1/8 финала клубного чемпионата мира.
  4. «Зенит» близок к закрытию сделки по покупке левого защитника из Аргентины.
  5. Глава UFC отреагировал на желание Топурии подраться с Махачевым.
  6. «ПСЖ» одолел «Сиэтл Саундерс» в матче клубного ЧМ, Кварацхелия забил победный гол.
  7. «Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» на КЧМ. У Суареса — гол и ассист.
  8. Мбаппе может сыграть против «Зальцбурга», форвард «Реала» пропустил два матча КЧМ-2025.
  9. Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пропустит 3-4 месяца из-за травмы — Перейро.
  10. В «Крыльях Советов» анонсировали уход Ивана Сергеева из клуба.
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