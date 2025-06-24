«Атлетико» вылетел с КЧМ, Касаткина неожиданно проиграла в Истбурне. Главное к утру

Мадридский «Атлетико» по итогам группового этапа клубного чемпионата мира покинул турнир, австралийская теннисистка Дарья Касаткина неожиданно проиграла соотечественнице Лулу Сун на старте турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), «Пари Сен-Жермен» и «Интер Майами» сыграют между собой в 1/8 финала КЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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