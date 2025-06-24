Маскерано прокомментировал выход «Интер Майами» в плей-офф КЧМ

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Палмейрасом» (2:2). Американский клуб вышел в плей-офф турнира.

«Это была отличная игра с нашей стороны. Очень сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Возможно, в концовке матч был у нас в руках, поэтому ощущения немного странные. Но если бы до начала турнира мне сказали, что мы покажем такую игру против таких соперников — я бы сразу согласился.

Это историческая ночь для МЛС — мы вошли в число 16 лучших команд мира, и вся лига должна гордиться «Интер Майами», — приводит слова Маскерано официальный сайт ФИФА.

«Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграет против «ПСЖ».