Маскерано прокомментировал выход «Интер Майами» в плей-офф КЧМ
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Палмейрасом» (2:2). Американский клуб вышел в плей-офф турнира.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16' 2:0 Суарес – 65' 2:1 Паулиньо – 80' 2:2 Маурисио – 88'
«Это была отличная игра с нашей стороны. Очень сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Возможно, в концовке матч был у нас в руках, поэтому ощущения немного странные. Но если бы до начала турнира мне сказали, что мы покажем такую игру против таких соперников — я бы сразу согласился.
Это историческая ночь для МЛС — мы вошли в число 16 лучших команд мира, и вся лига должна гордиться «Интер Майами», — приводит слова Маскерано официальный сайт ФИФА.
«Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграет против «ПСЖ».
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