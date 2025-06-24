«Осасуна» объявила о назначении нового главного тренера

Итальянский специалист Алессио Лиски официально возглавил испанскую «Осасуну». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 39-летним тренером рассчитан до 30 июня 2027 года.

Лиски сменил Висенте Морено, работавшего с командой менее года — с июля 2024-го. Руководство «Осасуны» приняло решение о смене тренера после завершения сезона, в котором команда заняла девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Лиски ранее тренировал клуб Сегунды «Мирандес». Под его руководством команда финишировала на четвёртой строчке в прошедшем сезоне чемпионата. «Мирандес» пробился в плей-офф за выход в Ла Лигу, однако в финале уступил «Реалу Овьедо» и остался во втором дивизионе.