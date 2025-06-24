Колыванов назвал главную проблему «Локомотива» в минувшем сезоне

Российский тренер Игорь Колыванов подвёл итоги сезона для московского «Локомотива». Он считает, что команде не хватало футболистов.

«В минувшем сезоне у «Локомотива» была слишком короткая скамейка. Они весь сезон вынуждены были играть в 14–15 человек. Конечно, к середине чемпионата молодые игроки выдохлись. В весенней части турнира это было особенно заметно. Сейчас главное, чтобы молодые игроки команды продолжали прогрессировать», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги прошедшего сезона. Команда набрала 53 очка в 30 турах. Чемпионом стал «Краснодар».