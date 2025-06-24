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Команды Лионеля Месси вышли из группы во всех 33 случаях с учётом всех клубов и сборной

Команды Лионеля Месси вышли из группы во всех 33 случаях с учётом всех клубов и сборной
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Команды, за которые выступал известный нападающий Лионель Месси, вышли из группы во всех 33 случаях в ходе карьеры аргентинца с учётом клубов и сборной, сообщает Opta. В ночь с 23 на 24 июня американский «Интер Майами», за который играет Месси, сыграл вничью с бразильским «Палмейрасом» (2:2) в матче 3-го тура клубного чемпионата мира по футболу и, таким образом, преодолел групповой этап.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    

Напомним, Месси является воспитанником каталонской «Барселоны», в составе которой аргентинский нападающий выиграл несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов. Несколько сезонов Лионель провёл в «ПСЖ», после чего присоединился к «Интер Майами». Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира — 2022.

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