Команды Лионеля Месси вышли из группы во всех 33 случаях с учётом всех клубов и сборной

Команды, за которые выступал известный нападающий Лионель Месси, вышли из группы во всех 33 случаях в ходе карьеры аргентинца с учётом клубов и сборной, сообщает Opta. В ночь с 23 на 24 июня американский «Интер Майами», за который играет Месси, сыграл вничью с бразильским «Палмейрасом» (2:2) в матче 3-го тура клубного чемпионата мира по футболу и, таким образом, преодолел групповой этап.

Напомним, Месси является воспитанником каталонской «Барселоны», в составе которой аргентинский нападающий выиграл несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов. Несколько сезонов Лионель провёл в «ПСЖ», после чего присоединился к «Интер Майами». Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира — 2022.