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«Манчестер Юнайтед» объявил дату выхода игроков из отпуска после азиатского турне

«Манчестер Юнайтед» объявил дату выхода игроков из отпуска после азиатского турне
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«Манчестер Юнайтед» планирует начать предсезонную подготовку 7 июля, о чём клуб объявил на своём официальном сайте. Последний матч сезона «красные дьяволы» провели 30 мая с «Гонконгом» на выставочном турнире в Китае, победив со счётом 3:1.

При этом клуб не отметил, где начнёт предсезонную подготовка, так как база Каррингтон ещё реконструируется. Общая сумма работ над улучшением тренировочного комплекса на данный момент составила € 50 млн. Первый матч предсезонки «Ман Юнайтед» сыграет с «Лидсом» 19 июля в Стокгольме.

В минувшем сезоне клуб из Манчестера занял 15-е место в АПЛ, проиграв по ходу чемпионата 18 матчей. Кроме этого, «Манчестер Юнайтед» уступил в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» 0:1.

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