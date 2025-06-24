«Факел» назвал трибуны на домашнем стадионе в честь экс-футболистов клуба

Воронежский «Факел» объявил, в честь каких легенд клуба будут названы трибуны на стадионе «Факел». Для определения имён для трибун клуб запустил голосование среди болельщиков.

«Дорогие болельщики! Мы благодарим вас за неравнодушие и ваше внимание к истории клуба. 5746 человек приняли участие в голосовании, выбирая имена для трибун нашего стадиона «Факел». 41,07% голосов получил Геннадий Сëмин, 30,51% – Геннадий Сошенко, 29,81% – Оганез Мхитарян и 28,84% – Виктор Пимушин. Геннадий Владимирович Сошенко благородно выступил с инициативой назвать одну из трибун именем Пимушина – его товарища по команде, который недавно ушёл из жизни.

Совместно с Союзом ветеранов и фан-клубом мы приняли решение о присвоении трём трибунам арены следующих имён:

Южная трибуна (имени Геннадия Сёмина)

Восточная трибуна (имени Виктора Пимушина)

Западная трибуна (имени Оганеза Мхитаряна)

Мы благодарим всех, кто писал историю клуба, и с теплотой в сердце вспоминаем ушедших из жизни ветеранов «Факела», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.