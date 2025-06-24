Миодраг Божович: «Спартак» Станковича мы увидим во втором сезоне

Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович высказался о московском «Спартаке» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Со «Спартаком», как и с «Динамо», очень сложная ситуация. Работу Станковича надо оценивать в этом году. Принимая новую команду, тренер также получает в наследство наработки предшественника. «Спартак» Станковича мы увидим во втором сезоне. Посмотрим, какие будут результаты сейчас», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Под его руководством команда заняла четвёртое место в РПЛ сезона-2024/2025.