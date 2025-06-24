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Шамиль Газизов: стараемся вывезти Джавада из Ирана, но это всё непросто сделать

Шамиль Газизов: стараемся вывезти Джавада из Ирана, но это всё непросто сделать
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб предпринимает попытки вывезти футболиста команды Мохаммада Джавада Хоссейннежада из Ирана. Ранее Газизов сообщал, что полузащитник не может вылететь из страны.

«По возвращению Джавада — мы стараемся вывезти его. Но это всё непросто сделать. Мы надеемся, в течение этой недели у нас что‑то решится», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

В минувшем сезоне РПЛ, который стал для дагестанской команды дебютным в высшем дивизионе, махачкалинское «Динамо» финишировало на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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