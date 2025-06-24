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Маскерано: в 1/8 финала «Интер Майами» предстоит встретиться с лучшей командой Европы

Маскерано: в 1/8 финала «Интер Майами» предстоит встретиться с лучшей командой Европы
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира. Американский клуб вышел в плей-офф турнира, заняв второе место в группе А.

«Мы знаем, что нам предстоит встретиться, возможно, с лучшей командой Европы. Будет сложно, но мы постараемся сделать всё возможное. Мы постараемся продемонстрировать своё мастерство и доказать свою ценность», — приводит слова Маскерано официальный сайт ФИФА.

На данный момент участие в 1/8 финала турнира себе обеспечили «Фламенго», «Палмейрас» и «Ботафого» из Бразилии, «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия) и «Интер Майами» (США).

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