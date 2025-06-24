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Инсайдер Скира поделился информацией о будущем экс-игрока «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляле»

Инсайдер Скира поделился информацией о будущем экс-игрока «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляле»
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Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне футболист «Аль-Хиляля» Малком может покинуть саудовский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Малком выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023 года. Действующий контракт бразильского вингера с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. В 30 матчах саудовской лиги прошлого сезона Малком забил девять голов и сделал 10 результативных передач.

За «Зенит» бразилец выступал с 2019 по 2023 год. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.

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