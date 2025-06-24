«Атлетико» собирается купить полузащитника из Лиги 1

«Атлетико» Мадрид рассматривает приобретение полузащитника «Страсбурга» и игрока сборной Сенегала Хабиба Диарра, о чём сообщает RMC Sport. В прошлом сезоне скауты мадридцев несколько раз приезжали на матчи сенегальца в чемпионате Франции. Клуб уже связался с капитаном французской команды, который заинтересован в переходе благодаря возможности сыграть в Лиге чемпионов.

При этом отмечается, что «матрасники» не будут спешить с оформлением сделки. Сумма перехода 21-летнего полузащитника может составить € 25 млн.

Диарра в минувшем сезоне в 30 матчах Лиги 1 забил четыре гола и отдал пять результативных передач и вместе со «Страсбургом» занял седьмое место в чемпионате Франции.