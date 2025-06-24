Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарет Бэйл — о Тренте: скоро он поймёт, насколько «Реал» требовательное место

Гарет Бэйл — о Тренте: скоро он поймёт, насколько «Реал» требовательное место
Комментарии

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о переходе защитника Трента Александер-Арнольда в стан «сливочных» из английского «Ливерпуля».

«Трент многого добился в английской Премьер-лиге, но спрос в «Реале»… скоро он поймёт, насколько это требовательное место. Но я уверен, что он приедет туда и будет наслаждаться этим и делать всё, что в его силах», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

12 июня в «Реал Мадрид Сити» прошла презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда. 26-летний футболист выступает за команду под 12-м номером. Предыдущим клубом игрока был английский «Ливерпуль».

Материалы по теме
Трент Александер-Арнольд удивил болельщиков «Реала» на презентации
Истории
Трент Александер-Арнольд удивил болельщиков «Реала» на презентации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android