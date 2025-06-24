Гарет Бэйл — о Тренте: скоро он поймёт, насколько «Реал» требовательное место

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о переходе защитника Трента Александер-Арнольда в стан «сливочных» из английского «Ливерпуля».

«Трент многого добился в английской Премьер-лиге, но спрос в «Реале»… скоро он поймёт, насколько это требовательное место. Но я уверен, что он приедет туда и будет наслаждаться этим и делать всё, что в его силах», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

12 июня в «Реал Мадрид Сити» прошла презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда. 26-летний футболист выступает за команду под 12-м номером. Предыдущим клубом игрока был английский «Ливерпуль».