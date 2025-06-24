Джулиано Симеоне возмутился работой арбитров в матче КЧМ «Атлетико» — «Ботафого»

Футболист мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне прокомментировал работу арбитров в матче группового этапа клубного чемпионата мира с бразильским «Ботафого». По словам Симеоне, в пользу «матрасников» не назначили два справедливых пенальти.

«Никогда не видел ничего подобного. Дважды за игру соперник нарушил правила в собственной штрафной. Решений в нашу пользу вынесено не было», — приводит слова Джулиано Симеоне французское онлайн-издание RMC Sport.

«Атлетико» набрал шесть очков, расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.