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Джулиано Симеоне возмутился работой арбитров в матче КЧМ «Атлетико» — «Ботафого»

Джулиано Симеоне возмутился работой арбитров в матче КЧМ «Атлетико» — «Ботафого»
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Футболист мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне прокомментировал работу арбитров в матче группового этапа клубного чемпионата мира с бразильским «Ботафого». По словам Симеоне, в пользу «матрасников» не назначили два справедливых пенальти.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Гризманн – 87'    

«Никогда не видел ничего подобного. Дважды за игру соперник нарушил правила в собственной штрафной. Решений в нашу пользу вынесено не было», — приводит слова Джулиано Симеоне французское онлайн-издание RMC Sport.

«Атлетико» набрал шесть очков, расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.

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