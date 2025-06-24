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Первый тренер Сафонова считает, что вратарю нужно уходить из «ПСЖ» в аренду

Первый тренер Сафонова считает, что вратарю нужно уходить из «ПСЖ» в аренду
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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, выразил мнение, что россиянину нужно уходить из французского клуба в аренду.

«Если Доннарумма останется в «ПСЖ», Матвею стоит уйти из команды. Ему по-любому нужна игровая практика, ведь матчей в Кубке маловато. Без постоянной игры вратарям сложнее, чем полевым футболистам. Были новости, что Доннарумма уйдёт из «ПСЖ». В таком случае Матвею не было бы смысла покидать парижан. Сафонову нужно уходить в аренду, ведь у Доннаруммы заканчивается контракт следующим летом», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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