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Миодраг Божович высказался о трансфере Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

Миодраг Божович высказался о трансфере Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду»
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Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович отреагировал на переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду».

«Я думаю, для него это очень хорошо. «Црвена Звезда» является одним из самых больших клубов в Европе, играет в квалификации Лиги чемпионов. Здесь у Тикнизяна будет возможность проявить себя на самом высоком уровне. Считаю, он правильно поступил. «Црвена Звезда» покупает хороших футболистов, усиливается. Сейчас ещё бывшего защитника «Зенита» Родригао берут. Конкуренция у Тикнизяна точно будет, но я думаю, она ему только на пользу пойдёт. Конкуренция повышает качество футболиста», — заявил Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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