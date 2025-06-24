«Нужно быть очень осторожным». Агент Угальде высказался о будущем форварда «Спартака»

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, поделился мыслями о будущем коста-риканского форварда.

«Манфред очень счастлив в «Спартаке», а «Спартак» — отличный клуб. Ни для кого не секрет, что он хочет шагнуть вперёд, но важно, чтобы этот шаг был правильный. До чемпионата мира остался один год, и, если переход случится, для нас важно, чтобы у Манфреда была ведущая роль в новом клубе. Мы не собираемся делать шаг в сторону большого клуба просто ради имени. Я повторю, Манфред счастлив в «Спартаке». Это также большой клуб. У него там контракт, но, очевидно, я думаю, что это мечта для всех.

Но с Манфредом важно не торопиться, нужно выбирать правильно. Если что-то случится, следующим шагом будет не переход в большой клуб, а потеря известности, и Манфред потеряет уровень, потому что он не играет. Поэтому нам нужно быть очень осторожными.

Когда ты лучший бомбардир в уважаемой лиге — это привлекает внимание. Так что мы будем продолжать выслушивать предложения. Я повторяю, он счастлив, и мы воспримем любой итог спокойно. Важно знать, что, куда бы он ни пошёл, или если он останется в «Спартаке», у него будет ключевая роль», — сказал Морсинк в интервью журналисту Кевину Хименесу на YouTube-канале.