«Так было и в Первой лиге». Гасилин рассказал, как «Балтика» будет выглядеть в РПЛ

Российский экс-футболист Алексей Гасилин высказался об игре калининградской «Балтики». Он рассказал, как команда будет показывать себя в Российской Премьер-Лиге, опираясь на тот футбол, который калининградцы демонстрировали в ФНЛ.

«Балтика» — команда, которая слишком зависит от тренера, она будет нас удивлять при игре на стандартах, где будет забивать чуть ли не больше всех. Выделять кого‑то одного не буду. В этой команде будут забивать все и понемногу. Явного бомбардира не будет. Так это было и в Первой лиге», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Балтика» заняла первое место в минувшем розыгрыше Первой лиги, получив прямую путёвку в РПЛ.