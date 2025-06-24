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Защитник «Реала» Асенсио высказался насчёт удаления в матче с «Пачукой»

Защитник «Реала» Асенсио высказался насчёт удаления в матче с «Пачукой»
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Центральный защитник «Реала» Мадрид Рауль Асенсио отреагировал на своё удаление в матче группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой», в котором мадридцы победили со счётом 3:1. Испанец надеется исправить свою игру после неудачного старта турнира.

«Это не тот старт соревнования, на который я надеялся, но я не сомневаюсь, что смогу переломить ситуацию. Пришло время работать ещё усерднее, если это возможно, чтобы продолжать расти. Спасибо всем за ваши сообщения», – сообщает Асенсио в социальных сетях.

Асенсио был отправлен в раздевалку уже на седьмой минуте матча. При этом «Реал» смог одержать победу в меньшинстве, в его составе отличились Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Федерико Вальверде. Защитник пропустит 3-й тур группового этапа, в котором «сливочные» 27 июня сыграют с «Ред Булл Зальцбург».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет
Расписание клубного чемпионата мира
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