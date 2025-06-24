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Луис Энрике ответил, сможет ли Усман Дембеле сыграть в 1/8 финала клубного чемпионата мира

Луис Энрике ответил, сможет ли Усман Дембеле сыграть в 1/8 финала клубного чемпионата мира
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, сможет ли вингер команды Усман Дембеле сыграть с американским «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Игра состоится в воскресенье, 29 июня. Начало — в 19:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, что да, но я не знаю. Усман уже в хорошей форме, но матч 29-го числа. Если Дембеле будет готов, то сыграет, нам это точно пойдёт на пользу», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» набрал шесть очков в трёх матчах группы B и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ, где встретится с американским клубом «Интер Майами», который стал вторым в квартете A.

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