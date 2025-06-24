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«Милан» предложил € 30 млн за 22-летнего полузащитника «Брюгге» — Тавольери

«Милан» предложил € 30 млн за 22-летнего полузащитника «Брюгге» — Тавольери
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Итальянский «Милан» сделал официальное предложение «Брюгге» о трансфере швейцарского полузащитника Ардона Яшари, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter). «Россонери» предложили за 22-летнего футболиста € 27 млн + € 3 млн в качестве бонусов.

По информации источника, данное предложение вряд ли устроит бельгийцев. В Италии ожидают, что сделка будет заключена на сумму от € 30 млн до € 35 млн. Переговоры продолжаются. Отмечается, что главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри сделал Яшари приоритетным подписанием в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Яшари принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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