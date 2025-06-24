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Божович отреагировал на беспроигрышную серию «Амкара». С ним клуб играл в Лиге Европы

Божович отреагировал на беспроигрышную серию «Амкара». С ним клуб играл в Лиге Европы
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Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович высказался о лидерстве «Амкара» в своей группе Второй лиги. Пермский клуб набрал 27 очков в 11 матчах.

«Мне попадалась такая новость на глаза. Очень рад за «Амкар». Наверняка что-то от меня там тоже осталось (смеётся). Я бы очень хотел их снова видеть в Премьер-Лиге!» — сказал Миодраг Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в своё время Миодраг Божович возглавлял «Амкар». Под его руководством пермская команда выступала в еврокубках. Сейчас клуб играет в четвёртой группе дивизиона «Б» Второй лиги России.

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