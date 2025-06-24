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«Пари НН» представил первых соперников команды по ходу летнего межсезонья

«Пари НН» представил первых соперников команды по ходу летнего межсезонья
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Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назвала имена первых соперников команды по ходу летнего межсезонья. Так, в начале июля нижегородцы сыграют с «Текстильщиком» и «Сочи».

«5 июля на борской базе сыграем с ивановским «Текстильщиком», а 9 июля на главной арене города сойдёмся с «Сочи», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Пари НН» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/2025. Российский футбольный союз принял решение оставить команду в высшем дивизионе вместо занявших 12-е место в итоговой таблице «Химок». Подмосковный клуб не получил лицензию для участия в следующем розыгрыше РПЛ.

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