«В какой-то момент я стал нужен». Леон Горецка высказался о своей роли в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о своей роле в команде в прошелом сезоне, а также рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани.

«Для меня начало сезона, безусловно, было сложным. Об этом уже достаточно говорилось. В какой-то момент в середине первой половины сезона я снова стал нужен. Честно говоря, у меня с самого начала было ощущение, что тренер высоко ценит меня. И так продолжалось на протяжении всего сезона. И это самое важное для меня, потому что тренер — самый важный человек в клубе. Контакт с Венсаном очень хороший. Мне уже удалось помочь команде в прошлом сезоне. Уверен, что смогу сделать то же самое и в следующем сезоне», — приводит слова Горецки Bayern & Germany.

В минувшем сезоне 30-летний Горецка принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.