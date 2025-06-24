«На поле нет друзей». Хакими о встрече с Месси на клубном чемпионате мира
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился ожиданиями от встречи его команды с «Интер Майами» в плей-офф клубного чемпионата мира. Игрок рад возможности встретиться с Лео Месси, но отмечает, что во время игры необходимо забыть о личных симпатиях.
«Да, было бы здорово встретиться с Месси. Я играл с ним два года в «ПСЖ», и у нас были прекрасные времена. На поле нет друзей; он хочет победить, и мы тоже», – приводит слова марокканца L’Équipe.
«Интер Майами» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира после ничьи в матче с «Палмейрасом» со счетом 2:2, в котором Луис Суарес забил гол и отдал голевую передачу. Стоит отметить, что американская команда вела в два мяча до 80 минуты.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16' 2:0 Суарес – 65' 2:1 Паулиньо – 80' 2:2 Маурисио – 88'
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