«На поле нет друзей». Хакими о встрече с Месси на клубном чемпионате мира

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился ожиданиями от встречи его команды с «Интер Майами» в плей-офф клубного чемпионата мира. Игрок рад возможности встретиться с Лео Месси, но отмечает, что во время игры необходимо забыть о личных симпатиях.

«Да, было бы здорово встретиться с Месси. Я играл с ним два года в «ПСЖ», и у нас были прекрасные времена. На поле нет друзей; он хочет победить, и мы тоже», – приводит слова марокканца L’Équipe.

«Интер Майами» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира после ничьи в матче с «Палмейрасом» со счетом 2:2, в котором Луис Суарес забил гол и отдал голевую передачу. Стоит отметить, что американская команда вела в два мяча до 80 минуты.