Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На поле нет друзей». Хакими о встрече с Месси на клубном чемпионате мира

«На поле нет друзей». Хакими о встрече с Месси на клубном чемпионате мира
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился ожиданиями от встречи его команды с «Интер Майами» в плей-офф клубного чемпионата мира. Игрок рад возможности встретиться с Лео Месси, но отмечает, что во время игры необходимо забыть о личных симпатиях.

«Да, было бы здорово встретиться с Месси. Я играл с ним два года в «ПСЖ», и у нас были прекрасные времена. На поле нет друзей; он хочет победить, и мы тоже», – приводит слова марокканца L’Équipe.

«Интер Майами» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира после ничьи в матче с «Палмейрасом» со счетом 2:2, в котором Луис Суарес забил гол и отдал голевую передачу. Стоит отметить, что американская команда вела в два мяча до 80 минуты.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    
Таблица клубного чемпионата мира
Материалы по теме
Месси ждёт встреча с «ПСЖ». Кто с кем сыграет в плей-офф КЧМ-2025. LIVE
Live
Месси ждёт встреча с «ПСЖ». Кто с кем сыграет в плей-офф КЧМ-2025. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android