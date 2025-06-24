Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: в «ПСЖ» Сафонов на виду, но под Доннаруммой рыпаться бесполезно

Колыванов: в «ПСЖ» Сафонов на виду, но под Доннаруммой рыпаться бесполезно
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о конкуренции между голкиперами «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой. По словам Колыванова, Сафонову нет смысла покидать «ПСЖ» в ближайшее время.

«Сафонову на данный момент под Доннаруммой рыпаться бесполезно. Матвей выиграл четыре трофея, а в следующем сезоне выиграет ещё три. Можно годик посидеть, а потом уходить из «ПСЖ» (смеётся). Понятно, после того как Сафонов был основным вратарём в «Краснодаре», не очень хочется, чтобы он целый год сидел на лавке.

На месте Сафонов я бы не поехал в турецкий «Галатасарай». Что касается «Борнмута», переходить туда из «ПСЖ» — понижение, ведь команда середняк АПЛ. В «ПСЖ» Матвей на виду, и есть постоянные трофеи. Возможно, ему будут давать больше игровой практики. Были бы предложения интереснее, согласился бы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Первый тренер Сафонова считает, что вратарю нужно уходить из «ПСЖ» в аренду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android