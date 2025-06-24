Колыванов: в «ПСЖ» Сафонов на виду, но под Доннаруммой рыпаться бесполезно

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о конкуренции между голкиперами «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой. По словам Колыванова, Сафонову нет смысла покидать «ПСЖ» в ближайшее время.

«Сафонову на данный момент под Доннаруммой рыпаться бесполезно. Матвей выиграл четыре трофея, а в следующем сезоне выиграет ещё три. Можно годик посидеть, а потом уходить из «ПСЖ» (смеётся). Понятно, после того как Сафонов был основным вратарём в «Краснодаре», не очень хочется, чтобы он целый год сидел на лавке.

На месте Сафонов я бы не поехал в турецкий «Галатасарай». Что касается «Борнмута», переходить туда из «ПСЖ» — понижение, ведь команда середняк АПЛ. В «ПСЖ» Матвей на виду, и есть постоянные трофеи. Возможно, ему будут давать больше игровой практики. Были бы предложения интереснее, согласился бы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.