Григорян: Талалаев очень опытен и амбициозен, у него есть искорка, присущая молодым парням

Российский тренер Александр Григорян высказался о главном тренере калининградской «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Из трёх команд, которые вышли в РПЛ, у «Балтики» лучшие шансы себя проявить. Это связано с личностью главного тренера. Талалаев очень опытен и амбициозен. Вроде возраст уже не ребяческий, но у него есть искорка, присущая молодым парням. Он даже к интервью относится ещё с азартом. И так в отношении всего. Он любит тренировать, играть, побежать, не любит проигрывать. У него отличная система подготовки. Она, может быть, не относится к зрелищному футболу, но надежно даёт результат», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков после 34 матчей. Также в РПЛ вышли московское «Торпедо» и «Сочи».