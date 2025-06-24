Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: Талалаев очень опытен и амбициозен, у него есть искорка, присущая молодым парням

Григорян: Талалаев очень опытен и амбициозен, у него есть искорка, присущая молодым парням
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о главном тренере калининградской «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Из трёх команд, которые вышли в РПЛ, у «Балтики» лучшие шансы себя проявить. Это связано с личностью главного тренера. Талалаев очень опытен и амбициозен. Вроде возраст уже не ребяческий, но у него есть искорка, присущая молодым парням. Он даже к интервью относится ещё с азартом. И так в отношении всего. Он любит тренировать, играть, побежать, не любит проигрывать. У него отличная система подготовки. Она, может быть, не относится к зрелищному футболу, но надежно даёт результат», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков после 34 матчей. Также в РПЛ вышли московское «Торпедо» и «Сочи».

Материалы по теме
Талалаев: мы против кардинальных изменений в составе, но зимой «Балтика» недоработала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android