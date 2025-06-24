Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» прокомментировали информацию об уходе Глушенкова на фоне конфликта с Семаком

В «Зените» прокомментировали информацию об уходе Глушенкова на фоне конфликта с Семаком
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста команды Максима Глушенкова после конфликта с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. По словам Медведева, эти слухи распространяют враги «Зенита».

«Эту информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита». Думаю, мотивация у него только усиливается», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

«Зенит» завершил прошлый сезон на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Глушенков провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Владимир Быстров: куда Глушенков делся? Что это? Ходит недовольный, что-то рассказывает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android