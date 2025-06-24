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Божович: удивила смена чемпиона в России, но у «Краснодара» тоже деньги есть

Божович: удивила смена чемпиона в России, но у «Краснодара» тоже деньги есть
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Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович заявил, что его удивила смена чемпиона в Российской Премьер-Лиге. В минувшем сезоне титул выиграл «Краснодар», до этого шесть лет подряд чемпионом становился «Зенит».

— Новости-то наверняка видели. Удивила смена чемпиона в России?
— Честно говоря, да. «Зенит» много лет был самым сильным, постоянно становился чемпионом. У них была лучшая система, качественные иностранцы, прежде всего из Южной Америки. Но ничего страшного не произошло. У «Краснодара» тоже деньги есть, а главное, своей работой он заслужил стать чемпионом, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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