Стогниенко прокомментировал победу «Атлетико» над «Ботафого»

Комментатор Okko Спорт Владимир Стогниенко высказался по итогам матча клубного чемпионата мира — 2025 «Атлетико» Мадрид — «Ботафого» (1:0).

«Ботафого» стал первым бразильским клубом, который обеспечил себе выход в плей-офф (после двух туров в своих группах лидировали все 4 команды из Бразилии). Во всех трех матчах действующие обладатели Кубка Либертадорес продемонстрировали умение умно и организованно обороняться и очень быстро (при необходимости) выходить из обороны в атаку.

Что касается «Атлетико», то команда очень много атаковала (23 удара по воротам, xG – 3.03), очень плохо использовала своим моменты (Серлот и Альварес так и уехали с турнира без забитых мячей) и вылетела из турнира после двух побед. Решающим оказался разгром в первом туре от ПСЖ, который так сильно испортил команде Симеоне разницу забитых и пропущенных мячей", — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».