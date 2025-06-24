Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер семи команд РПЛ Божович пожаловался в ФИФА на два иранских клуба

Экс-тренер семи команд РПЛ Божович пожаловался в ФИФА на два иранских клуба
Комментарии


Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович рассказал, что пожаловался в ФИФА на два иранских клуба, в которых работал, из-за задолженностей по финансам.

«У меня было два «Эстегляля». В Ахвазе я добился нормальных результатов: мы шли на девятом-десятом местах, что для этого клуба очень хорошо. Но они не платили деньги, и я ушёл. Другой «Эстегляль», из Тегерана, это большой клуб по меркам Ирана. Спустя два месяца они меня уволили и тоже ничего не заплатили. Пришлось подавать заявление в палату по разрешению споров ФИФА. Жду ответа», — сообщил Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Николич ушёл не из-за денег. «Спартак» Станковича увидим сейчас». Где теперь Божович
Эксклюзив
«Николич ушёл не из-за денег. «Спартак» Станковича увидим сейчас». Где теперь Божович
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android