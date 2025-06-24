Экс-тренер семи команд РПЛ Божович пожаловался в ФИФА на два иранских клуба



Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович рассказал, что пожаловался в ФИФА на два иранских клуба, в которых работал, из-за задолженностей по финансам.

«У меня было два «Эстегляля». В Ахвазе я добился нормальных результатов: мы шли на девятом-десятом местах, что для этого клуба очень хорошо. Но они не платили деньги, и я ушёл. Другой «Эстегляль», из Тегерана, это большой клуб по меркам Ирана. Спустя два месяца они меня уволили и тоже ничего не заплатили. Пришлось подавать заявление в палату по разрешению споров ФИФА. Жду ответа», — сообщил Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.