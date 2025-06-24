«Это не выдуманные € 50 тыс.». Функционер Лепсая — о долге «Локомотива» «Мариуполю»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о долге «Локомотива» украинскому «Мариуполю» за воспитание защитника Марка Мампасси. Ранее ФИФА сообщила, что запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон из-за дела Мампасси.

«Это же не выдуманные 50 тысяч, «Локомотив» действительно «Мариуполю» должен был их заплатить за подготовку футболиста, поэтому, по большому счёту, чтобы снять трансферный бан, наверное, эти деньги будут моментально выплачены, и те многочисленные новички, которые появились у «Локомотива», который на сегодняшний момент проводит самое активное трансферное окно, смогут быть заявлены», — заявил Лепсая в выпуске программы «О, футбол!»