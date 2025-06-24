Генрих Мхитарян высказался о смене тренера в «Интере»

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о смене тренера в клубе. На место Симоне Индзаги пришёл экс-футболист «нерадзурри» Кристиан Киву.

«Индзаги? Эта глава закрыта, открывается другая. Киву серьёзный и приятный, у него другой подход: он поддерживает нас ментально и силён в тактике. Я не говорю, что мы всё время были неиграбельны, но в некоторых матчах мы определённо были такими», — приводит слова Мхитаряна журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Симоне Индзаги стал главным тренером «Аль-Хиляля» 5 июня 2025 года. Итальянский специалист возглавлял «Интер» с лета 2021 года.

Экс-защитник выступал в составе «Интера» с 2007 по 2014 год. С 2018 по 2024 год Киву работал в системе молодёжных команд «нерадзурри». В феврале 2025-го 44-летний специалист возглавил «Парму». Под его руководством команда провела 13 матчей в чемпионате Италии, в которых три раза победила, три раза проиграла и семь раз разделила очки с соперником.