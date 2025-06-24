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Вратарь «Ювентуса» Ди Грегорио рассказал, что Тудор изменил в команде

Вратарь «Ювентуса» Ди Грегорио рассказал, что Тудор изменил в команде
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Голкипер «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио высказался об изменениях, которые привнёс в команду главный тренер туринцев Игор Тудор. Вратарь в первую очередь отметил перемены в эмоциональном состоянии.

«Тудор изменил нас. Он был хорош в том, чтобы затрагивать нужные струны команды на эмоциональном уровне. Мы пережили два тяжёлых поражения, и было нелегко подняться. Но он сделал это. Тренер попросил нас быть очень быстрыми, агрессивными и интенсивными», – приводит слова Ди Грегорио известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

«Ювентус» на клубном чемпионата мира одержал победы над «Видадом» и «Аль-Айном» с общим счётом 9:1, благодаря чему лидирует в группе G. 26 июня команда Игора Тудора сыграет с «Манчестер Сити».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание клубного чемпионата мира
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