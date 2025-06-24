Вратарь «Ювентуса» Ди Грегорио рассказал, что Тудор изменил в команде

Голкипер «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио высказался об изменениях, которые привнёс в команду главный тренер туринцев Игор Тудор. Вратарь в первую очередь отметил перемены в эмоциональном состоянии.

«Тудор изменил нас. Он был хорош в том, чтобы затрагивать нужные струны команды на эмоциональном уровне. Мы пережили два тяжёлых поражения, и было нелегко подняться. Но он сделал это. Тренер попросил нас быть очень быстрыми, агрессивными и интенсивными», – приводит слова Ди Грегорио известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

«Ювентус» на клубном чемпионата мира одержал победы над «Видадом» и «Аль-Айном» с общим счётом 9:1, благодаря чему лидирует в группе G. 26 июня команда Игора Тудора сыграет с «Манчестер Сити».