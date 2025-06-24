Президент «Урала» Иванов заявил, что Роман Орещук не будет спортивным директором клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что футбольный агент Роман Орещук не будет утверждён в должности спортивного директора клуба. По словам Иванова, в «Урале» уже есть спортивный директор.

«Кто вам сказал, что Орещук будет спортивным директором «Урала»? Откуда вы берёте такую информацию? У нас есть спортивный директор. Никакой Роман Орещук у нас не будет спортивным директором — 100%. Может, он будет у нас, но никак не спортивным директором. Никто с ним на эту тему не разговаривал. Мы знаем его давно, но кто вам даёт такие сведения?» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.