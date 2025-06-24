Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов заявил, что Роман Орещук не будет спортивным директором клуба

Президент «Урала» Иванов заявил, что Роман Орещук не будет спортивным директором клуба
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что футбольный агент Роман Орещук не будет утверждён в должности спортивного директора клуба. По словам Иванова, в «Урале» уже есть спортивный директор.

«Кто вам сказал, что Орещук будет спортивным директором «Урала»? Откуда вы берёте такую информацию? У нас есть спортивный директор. Никакой Роман Орещук у нас не будет спортивным директором — 100%. Может, он будет у нас, но никак не спортивным директором. Никто с ним на эту тему не разговаривал. Мы знаем его давно, но кто вам даёт такие сведения?» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В «Урале» определили задачу на предстоящий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android