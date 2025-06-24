Агент Карраскаля не знает, когда игрок вернётся в расположение «Динамо»

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля, заявил, что не знает, когда игрок вернётся в расположение бело-голубых. Ранее сообщалось, что бразильский «Фламенго» не оставляет попыток приобрести футболиста.

«Я не знаю точной даты, когда он вернётся в «Динамо». На сегодняшний день Карраскаль их игрок. Но в трансферное окно мы всегда работаем над всеми возможностями», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь голевых передач). Также в карьере Карраскаля были «Ривер Плейт» (Аргентина), «Карпаты» (Украина), «Севилья Атлетико» (Испания), «Мильонариос» (Колумбия).