Роман Орещук раскрыл, почему Марко Николич ушёл из ЦСКА

Бывший российский футболист, ныне агент Роман Орещук рассказал, почему сербский специалист Марко Николич покинул ЦСКА, где он занимал должность главного тренера команды. Под руководством Николича армейцы выиграли Фонбет Кубок России.

«Я разговаривал с Марко лично, я давно его знаю. Марко немножко зацепило то, что он пошёл на понижение, на 10% от суммы контракта первого года… Марко попросил убрать пункты, где клуб может с ним разорвать контракт в одностороннем порядке при определённой позиции… Это было ещё до Кубка. Он идёт на понижение, а клуб убирает цифры, которые стоят в одностороннем порядке. И когда переподписали Станковича… Марко сидел ждал этот контракт с этими цифрами, ему так никто его и не прислал…» — сказал Орещук в выпуске программы «О, футбол!».

После ухода из ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК.