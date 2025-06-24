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Миодраг Божович: Карпину будет сложно. «Динамо» со времён СССР не было чемпионом

Миодраг Божович: Карпину будет сложно. «Динамо» со времён СССР не было чемпионом
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Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович считает, что Валерию Карпину будет сложно привести к чемпионству московское «Динамо».

— «Динамо» вам тоже не чуждо. Карпин — подходящий выбор для клуба?
— Я думаю, да.

— Отсутствие «тренерских» трофеев не смущает?
— Где-то должен быть первый. Может быть, с «Динамо» будет. Хотя работать там очень сложно.

— Что имеете в виду?
— Когда «Динамо» в последний раз было чемпионом? Ещё в Советском Союзе. Если они так долго не могут взять первое место, значит, там сложно работать, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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