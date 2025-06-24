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Сергей Гуренко: будет правильно, если Сафонов уйдёт из «ПСЖ»

Сергей Гуренко: будет правильно, если Сафонов уйдёт из «ПСЖ»
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Бывший футболист «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о будущем российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов — молодой парень, который хочет играть. Я понимаю, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов и остальные турниры в этом сезоне, но Матвею же не 35 лет, чтобы сидеть и ждать завершения карьеры. Он понимает, что нет смысла ждать травмы Доннаруммы. Правильно, если Сафонов уйдёт из «ПСЖ». Какая разница, будет полноценный трансфер или аренда? Пусть это решают агенты. Сафонов чувствует, что он не первый номер в «ПСЖ». Он же не нападающий, который может выходить на замену на 20 минут», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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