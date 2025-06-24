Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миодраг Божович объяснил футбольное долголетие Артёма Дзюбы

Миодраг Божович объяснил футбольное долголетие Артёма Дзюбы
Комментарии

Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович объяснил футбольное долголетие Артёма Дзюбы. Сейчас 36-летний форвард выступает за «Акрон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Не удивлён, что Дзюба до сих пор играет и забивает. Артём — человек с сильным характером. Решил играть долго — и играет. Ему футбол до сих пор в радость. Если работа доставляет человеку удовольствие, то он и работает гораздо эффективнее. Это очень важно», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и ряд других клубов.

Материалы по теме
«Николич ушёл не из-за денег. «Спартак» Станковича увидим сейчас». Где теперь Божович
Эксклюзив
«Николич ушёл не из-за денег. «Спартак» Станковича увидим сейчас». Где теперь Божович
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android