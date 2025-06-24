Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович объяснил футбольное долголетие Артёма Дзюбы. Сейчас 36-летний форвард выступает за «Акрон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Не удивлён, что Дзюба до сих пор играет и забивает. Артём — человек с сильным характером. Решил играть долго — и играет. Ему футбол до сих пор в радость. Если работа доставляет человеку удовольствие, то он и работает гораздо эффективнее. Это очень важно», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и ряд других клубов.